Corriere dello Sport: “Palermo, unità e Barbera aperto: così parte la corsa playoff”

Il Palermo riparte dall’unità per preparare l’assalto alla Serie A. Dopo la sconfitta di Venezia, che ha interrotto una striscia positiva di sette risultati utili consecutivi, il club rosanero ha scelto di compattare ambiente e tifoseria aprendo le porte del Barbera per un allenamento pubblico in vista della semifinale playoff.

Come racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, uno dei principali meriti della squadra in questa stagione è stato quello di riconquistare il proprio pubblico. Al di là di errori e limiti emersi durante il campionato, il Palermo ha sempre dato l’impressione di lottare unito e con convinzione per riportare la città in Serie A, categoria che manca dalla stagione 2016/17.





Nel racconto firmato da Paolo Vannini per il Corriere dello Sport, il quarto posto finale ottenuto dai rosanero assume un valore particolare anche alla luce dei 72 punti conquistati: un bottino che in altre stagioni sarebbe addirittura valso la promozione diretta. Un risultato che la piazza ha accolto con maggiore equilibrio proprio grazie al rapporto ricostruito tra squadra e tifosi.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Palermo tornerà ad allenarsi domani pomeriggio al Barbera con una seduta a porte aperte, evento organizzato per la prima volta in questa stagione. Una scelta precisa del club per rinsaldare il legame con l’ambiente in vista di playoff che si preannunciano complessi sia sul piano tecnico che soprattutto su quello mentale.

Come evidenzia ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, sarà aperta esclusivamente la Curva Nord e l’accesso sarà gratuito previa prenotazione attraverso il sito ufficiale del Palermo. L’obiettivo è trasformare l’allenamento in una spinta emotiva per la squadra di Inzaghi, che disputerà in trasferta la semifinale d’andata playoff domenica 17 maggio.

Nel frattempo il Palermo continua anche a progettare il proprio futuro fuori dal campo. Il Corriere dello Sport sottolinea infatti che il club ha presentato alla Regione Siciliana la documentazione relativa alla riqualificazione del Barbera. A breve la conferenza decisoria dei servizi dovrà esprimersi su un progetto che il City Football Group considera centrale per la crescita del club.

Paolo Vannini sul Corriere dello Sport descrive un nuovo Barbera moderno e completamente rinnovato: copertura totale, spalti più vicini al campo, assenza di barriere visive e nuovi spazi dedicati ai tifosi in tutti i settori dell’impianto. Un progetto pensato per trasformare lo stadio in una struttura moderna e internazionale.

Adesso però la priorità resta il campo. Il Palermo vuole giocarsi fino in fondo le proprie possibilità nei playoff e Inzaghi, come racconta ancora il Corriere dello Sport, è già mentalizzato sugli spareggi da diverse settimane, convinto che questa squadra abbia tutto per inseguire il sogno Serie A.