Stroppa esalta il Venezia dopo il Palermo: «Non serviva parlare, giocavano a memoria»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 10, 2026
Screenshot 2026-05-10 104038

Giovanni Stroppa torna a parlare della vittoria contro il Palermo durante la festa promozione del Venezia in Piazza San Marco. Nel pieno dei festeggiamenti per il ritorno in Serie A, il tecnico arancioneroverde ha elogiato ancora una volta la prestazione della sua squadra nella gara decisiva contro i rosanero di Filippo Inzaghi.

Davanti ai tifosi del Venezia, Stroppa ha accolto con entusiasmo il clima della serata, scherzando sull’atmosfera vissuta in piazza: «Loro sono forti, troppo forti. Questa non sembra una premiazione, sembra un concerto rock».


L’allenatore ha poi ringraziato il pubblico veneziano per il sostegno ricevuto durante tutta la stagione: «Grazie ai tifosi per l’affetto nei nostri confronti, ora godiamoci questa festa».

Nel corso dell’intervento, Stroppa è tornato anche sulla partita vinta venerdì contro il Palermo al Penzo, spiegando il particolare atteggiamento avuto in panchina durante il match: «Ieri non ho parlato quasi mai. Il merito della partita è totalmente della squadra. Mai come ieri sono rimasto in silenzio e li ho lasciati giocare. Non c’era bisogno di dire niente, questa squadra gioca a memoria».

Il tecnico del Venezia ha sottolineato la soddisfazione personale nel vedere la squadra esprimersi con tanta naturalezza: «È stato un piacere anche per me divertirmi a guardarli giocare, proprio come avete fatto voi durante tutta la stagione».

Nel finale Stroppa ha parlato anche del proprio futuro, ricordando di essere attualmente in scadenza di contratto con il Venezia: «Quando il direttore sportivo mi ha proposto di venire qui, ho scelto un contratto di un anno e quindi oggi sono in scadenza. Adesso però pensiamo a goderci questa festa e poi ci penseremo… La Serie A è un altro sport e sarà difficile».

Altre notizie

Screenshot 2026-05-10 100531

Monza, Il Giorno: “Delusione sì, resa no. I tifosi caricano Bianco verso i playoff”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 10, 2026
Screenshot 2026-05-10 095035

Il Messaggero: “Aggressione dopo Venezia-Palermo, donna denuncia: «Picchiata sul vaporetto»”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 10, 2026
Screenshot 2026-05-10 093500

Frosinone, Stirpe al Messaggero: «Questa promozione è una fiaba. Monza e Palermo hanno investito molto più di noi e dovranno passare dai playoff»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 10, 2026
Palermo Avellino 2-0 (107) ballardini

Avellino, Il Mattino: “Polverizzati in pochi minuti i biglietti per Catanzaro. Ballardini ritrova entusiasmo e solidità”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 10, 2026
688736597_1536079468169835_4724266707448625154_n

Venezia in festa, il Gazzettino: “Canali arancioneroverdi per celebrare la Serie A. E i tifosi adesso vogliono l’Europa”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 10, 2026
aquilani inzaghi

Gazzetta del Sud: “Catanzaro, la strategia per essere al top ai playoff. Aquilani vuole la semifinale con il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 10, 2026
palermo spezia 2-2 (28) alvini

Frosinone, Alvini alla Gazzetta dello Sport: “Il mio scudetto sarà la salvezza in Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 10, 2026
Screenshot 2026-05-10 080416

Playoff Serie B, Gazzetta dello Sport: “Il Monza parte favorito, Palermo sogna di sfatare il tabù”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 10, 2026
CASTORI

Südtirol, Gazzetta dello Sport: “Castori rischia l’esonero prima dei playout col Bari”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 10, 2026
palermo empoli 3-2 (124) le douaron segre pohjanpalo johnsen

Giornale di Sicilia: “Palermo, l’export soffre. Servono subito rimedi”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 10, 2026
palermo catanzaro 3-2 (144)

Giornale di Sicilia: “Barbera, Pohja e bunker. Il Palermo ha le armi per la A”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 10, 2026
Palermo Avellino 2-0 (17) ballardini

Repubblica: “Corsa alla serie A. Ecco come stanno le avversarie dei rosa”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 10, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-05-10 104038

Stroppa esalta il Venezia dopo il Palermo: «Non serviva parlare, giocavano a memoria»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 10, 2026
Screenshot 2026-05-10 100531

Monza, Il Giorno: “Delusione sì, resa no. I tifosi caricano Bianco verso i playoff”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 10, 2026
Screenshot 2026-05-10 095035

Il Messaggero: “Aggressione dopo Venezia-Palermo, donna denuncia: «Picchiata sul vaporetto»”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 10, 2026
Screenshot 2026-05-10 093500

Frosinone, Stirpe al Messaggero: «Questa promozione è una fiaba. Monza e Palermo hanno investito molto più di noi e dovranno passare dai playoff»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 10, 2026
Palermo Avellino 2-0 (107) ballardini

Avellino, Il Mattino: “Polverizzati in pochi minuti i biglietti per Catanzaro. Ballardini ritrova entusiasmo e solidità”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 10, 2026