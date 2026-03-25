Serie B, i giocatori più preziosi: domina Doumbia

A sei giornate dalla fine del campionato, emergono dati interessanti sul valore delle rose di Serie B. Come evidenziato da Transfermarkt, portale di riferimento per le valutazioni di mercato, ogni squadra della cadetteria ha il proprio “uomo più prezioso”, con alcune conferme e diverse sorprese.

Secondo Transfermarkt, il giocatore con la valutazione più alta dell’intero campionato è Issa Doumbia del Venezia, che raggiunge quota 8 milioni di euro, confermandosi punto di riferimento tecnico ed economico della squadra capolista. Un dato che, come sottolinea ancora Transfermarkt, certifica la qualità della rosa lagunare nella corsa alla promozione.





Subito dietro spicca Mattia Liberali del Catanzaro, valutato 7 milioni, mentre tra i profili più rilevanti si inseriscono anche Cristian Shpendi (Cesena, 5.5 milioni) e Fares Ghedjemis (Frosinone, 5.5 milioni), simboli della crescita di squadre protagoniste del campionato.

Tra le squadre più competitive, il Palermo si affida al valore di Joel Pohjanpalo (4 milioni), mentre il Monza vede Andrea Colpani fermo a 5 milioni, unico tra i top a registrare un calo di valutazione nelle ultime settimane, come evidenzia Transfermarkt.

Interessanti anche le sorprese. Il Mantova si distingue con Junior Ligue (3.5 milioni), profilo inatteso come leader di valore della rosa, mentre il Pescara si affida a Lamine Fanne (2.5 milioni), dato che riflette una struttura più giovane e in evoluzione.

In crescita, invece, diversi giovani che hanno visto aumentare il proprio valore nel corso della stagione. Tra questi Le Borgne (Avellino, 2.5 milioni), Rao (Bari, 3.2 milioni), Hasa (Carrarese, 3 milioni), Massolin (Modena, 4 milioni) e Kofler (Südtirol, 5 milioni), a conferma di un campionato sempre più orientato sulla valorizzazione dei talenti.

Completano il quadro Pafundi (Sampdoria, 5 milioni), Vlahovic (Spezia, 5 milioni) e Zeroli (Juve Stabia, 3.8 milioni), mentre tra le realtà con valutazioni più contenute spiccano Fortin (Padova, 2.5 milioni) e Di Mario (Virtus Entella, 1.5 milioni).

La fotografia scattata da Transfermarkt restituisce dunque un campionato equilibrato, dove il valore dei singoli si intreccia con rendimento e prospettive. Un mix che, a sei giornate dalla fine, può ancora fare la differenza nella corsa alla Serie A.