Avellino, Aiello crede nei playoff: «Abbiamo un’ottima squadra»

Il direttore sportivo dell’US Avellino 1912, Mario Aiello, ha parlato del presente e del futuro del club biancoverde nel corso della trasmissione Linea Verde su SportChannel, affrontando i temi legati alla corsa playoff, alle strategie di mercato e alla posizione dell’allenatore Davide Ballardini.

Aiello si è detto fiducioso sulle possibilità della squadra di centrare gli spareggi promozione: «Credo nei playoff: l’anno scorso dopo il pareggio a Cerignola strinsi la mano al presidente e gli dissi che avremmo vinto il campionato, e così è stato. Quest’anno, dopo il pareggio di Iannarilli al 95′ contro il Catanzaro, ho detto al presidente che avremmo fatto i playoff».

Il dirigente ha poi analizzato il percorso stagionale dell’Avellino, sottolineando le difficoltà affrontate da neopromossa: «Era normale fare un campionato altalenante da neopromossa e con dieci giocatori provenienti dalla Serie C e il resto arrivato dal mercato, con tanti giovani in rosa».





Sul fronte mercato, Aiello ha spiegato la linea che il club seguirà nella prossima sessione: «Guarderemo con interesse sia all’Italia, perché vogliamo aiutare il calcio italiano, ma anche al mercato straniero. Puntiamo a trovare giovani già pronti, magari cresciuti in squadre di Serie A, che possano crescere con noi».

Infine, il ds ha parlato del futuro di Ballardini, lasciando aperta la porta a una permanenza: «Con il mister siamo d’accordo di sederci e parlarne a fine stagione. Mi auguro di essere io quel direttore con il quale Ballardini possa trovare una continuità di lavoro che magari non ha trovato altrove».