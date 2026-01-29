Venezia, UFFICIALE: Nicolussi Caviglia rientra alla Fiorentina e passa al Parma

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
Hans Nicolussi Caviglia (LaPresse) Goalsicilia

Hans Nicolussi Caviglia (LaPresse) Goalsicilia

Il Venezia FC ha ufficializzato il rientro dal prestito alla Fiorentina del centrocampista Hans Nicolussi Caviglia e la sua contestuale cessione al Parma Calcio.

Il classe 2000 si trasferisce in Emilia con la formula del prestito, con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, come comunicato dal club lagunare.

Arrivato a Venezia nell’estate del 2024, Nicolussi Caviglia ha rappresentato una pedina importante nello scacchiere arancioneroverde, collezionando complessivamente 35 presenze ufficiali. Nel corso della stagione ha contribuito anche in fase offensiva, mettendo a referto 4 reti e 3 assist.

Si chiude così l’esperienza in laguna del centrocampista, che proseguirà la propria carriera con la maglia del Parma.

