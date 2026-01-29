Catanzaro, idea Bonfanti per l’attacco: primi sondaggi in corso

Il Catanzaro inizia a muoversi sul fronte offensivo in vista delle prossime settimane di mercato. Tra i profili monitorati dalla dirigenza calabrese c’è Nicholas Bonfanti, attaccante classe 2002 attualmente in forza al Mantova ma di proprietà del Pisa.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il nome di Bonfanti è finito sul taccuino del Catanzaro come possibile rinforzo per il reparto avanzato. Il giovane centravanti non ha ancora trovato la via del gol in questo campionato, ma resta considerato un profilo di talento e prospettiva.

L’interesse dei giallorossi sarebbe legato anche alla situazione di Luca Pandolfi, la cui permanenza non è certa. L’attaccante è infatti seguito da Bari ed Empoli, con il club toscano che al momento sembra in vantaggio nella corsa al giocatore.

Al momento si tratta di semplici sondaggi, ma la pista Bonfanti potrebbe diventare concreta in tempi brevi qualora Pandolfi dovesse lasciare Catanzaro. La dirigenza resta alla finestra, pronta ad accelerare per non farsi trovare impreparata.