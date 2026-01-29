Cassano carica il Bari: «Città del Sud che merita la Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
Antonio Cassano torna a parlare della sua città e del club che lo ha lanciato nel grande calcio. Intervistato da La Gazzetta del Mezzogiorno in vista del suo ritorno a Bari, dove il prossimo 2 settembre sarà protagonista al Teatro Team con lo spettacolo “Viva el Futbol”, Fantantonio ha ribadito ancora una volta il legame viscerale che lo unisce al capoluogo pugliese.

L’ex talento di Bari Vecchia non ha nascosto l’emozione per il rientro nella sua terra: «Sarà molto emozionante, sono legato alla città in cui sono nato, in particolare al mio quartiere, Bari Vecchia». Un rapporto mai interrotto, quello con il Bari, che Cassano continua a seguire con attenzione: «Seguo il Bari? Sempre, ci mancherebbe. La mia carriera è partita da lì, è il club che mi ha lanciato nel grande calcio».

Parole cariche di affetto anche nei confronti dei tifosi biancorossi: «Sono un loro sostenitore, il Bari è la squadra che ho nel cuore». Non manca però una riflessione sul momento complicato vissuto dal club negli ultimi anni: «Sono anni molto infelici, non c’è alcun dubbio. Bari è una di quelle città del Sud che meritano il grande palcoscenico».

Cassano si è soffermato anche sulla proprietà, offrendo un giudizio equilibrato sulla gestione De Laurentiis: «Si possono criticare, però la proprietà è solida e non ci sono debiti. Ciò detto, è chiaro che devono arrivare i risultati».

Intanto il Bari si prepara a tornare in campo in Serie B: i biancorossi saranno infatti il prossimo avversario del Palermo, con la sfida in programma domani, un incrocio importante che riporta al centro l’attenzione su due piazze storiche del calcio italiano.

