Inzaghi presenta Bari-Palermo: «Stiamo costruendo qualcosa che ci porterà lontano. Mercato? Non parlo»

PALERMO –

In conferenza stampa dal Renzo Barbera, Filippo Inzaghi ha presentato la sfida di domani sera tra Bari e Palermo, valida per la 22ª giornata di Serie B, soffermandosi su mentalità, crescita della squadra e scelte tecniche.

Alla domanda su cosa servirà per vincere le partite, il tecnico rosanero risponde così:

«Servirà mantenere lucidità o essere più cinici? Per vincere le partite servono entrambe. Ogni allenatore dice queste cose alla sua squadra. Io cerco di fare crescere la squadra e vedere le cose positive. Vedo il bicchiere mezzo pieno e cercare di migliorare».

Inzaghi guarda al percorso più che alla meta finale:

«Posso migliorare ancora tanto. Non so dove arriveremo ma stiamo costruendo qualcosa che ci porterà lontano. Non dobbiamo farci male da soli senza fare gli errori fatti in passato».

Chiara anche l’idea sui profili da cercare:

«Io cerco giocatori che corrono forte, combattono, lottano. Non so dove arriveremo ma per arrivarci dobbiamo lavorare sodo».

Sul reparto dei trequartisti e sull’impiego di Le Douaron, il tecnico chiarisce:

«Le Douaron? In quel ruolo o Vasic e Gyasi è stata una questione di partita e avrà il suo spazio come sempre».

Tema esterni e mercato:

«Sugli esterni manca qualcosa? Diakitè scelta tecnica, di mercato non parlo».

Infine, una riflessione sul periodo negativo vissuto in precedenza:

«Cosa è successo nei 20 giorni in cui abbiamo fatto male? Non me lo sono chiesto, ho guardato quello che abbiamo fatto in queste ultime 9. Di mercato non parlo».