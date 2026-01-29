Inzaghi presenta Bari-Palermo: «Stiamo costruendo qualcosa che ci porterà lontano. Mercato? Non parlo»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
60a656e2-0e09-4f3d-9a6a-4f5fe21dbbab (1)

PALERMO –
In conferenza stampa dal Renzo Barbera, Filippo Inzaghi ha presentato la sfida di domani sera tra Bari e Palermo, valida per la 22ª giornata di Serie B, soffermandosi su mentalità, crescita della squadra e scelte tecniche.

Alla domanda su cosa servirà per vincere le partite, il tecnico rosanero risponde così:
«Servirà mantenere lucidità o essere più cinici? Per vincere le partite servono entrambe. Ogni allenatore dice queste cose alla sua squadra. Io cerco di fare crescere la squadra e vedere le cose positive. Vedo il bicchiere mezzo pieno e cercare di migliorare».

Inzaghi guarda al percorso più che alla meta finale:
«Posso migliorare ancora tanto. Non so dove arriveremo ma stiamo costruendo qualcosa che ci porterà lontano. Non dobbiamo farci male da soli senza fare gli errori fatti in passato».

Chiara anche l’idea sui profili da cercare:
«Io cerco giocatori che corrono forte, combattono, lottano. Non so dove arriveremo ma per arrivarci dobbiamo lavorare sodo».

Sul reparto dei trequartisti e sull’impiego di Le Douaron, il tecnico chiarisce:
«Le Douaron? In quel ruolo o Vasic e Gyasi è stata una questione di partita e avrà il suo spazio come sempre».

Tema esterni e mercato:
«Sugli esterni manca qualcosa? Diakitè scelta tecnica, di mercato non parlo».

Infine, una riflessione sul periodo negativo vissuto in precedenza:
«Cosa è successo nei 20 giorni in cui abbiamo fatto male? Non me lo sono chiesto, ho guardato quello che abbiamo fatto in queste ultime 9. Di mercato non parlo».

Altre notizie

e517bf87-534d-44a8-a64e-5bef756d478d

Inzaghi presenta Bari-Palermo: «Stiamo diventando una squadra vera, questa è la strada giusta»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
a43ab2d4-9e1b-47bd-94aa-83bdd24ee934

Inzaghi presenta Bari-Palermo: «Siamo quelli di Modena. Magnani è un acquisto incredibile»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
112660ec-bcaa-4697-8c86-a5d54a83b203

Inzaghi presenta Bari-Palermo: «Il nostro campionato è iniziato a Chiavari, ora vogliamo vincere»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
palermo monza 0-3 (26) pallone

Bari-Palermo in chiaro su DAZN: match visibile gratuitamente e senza registrazione

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
Serie B Pisa Palermo 2-0 (20) inzaghi di francesco

Promozione Pisa, il docufilm rischia di andare avanti senza Inzaghi

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
Screenshot 2026-01-29 145641

Verso Bari-Palermo, Longo avverte: «Serve gente con il fuoco dentro. Contro una squadra top servirà la partita perfetta»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
perinetti

Escl. Perinetti: «Sei milioni per Tramoni? Il Palermo cerca imprevedibilità. Athletic? Ora ce la giochiamo fino alla fine»

Angelo Giambona Gennaio 29, 2026
e43b5db5-ed42-4c2b-ad7c-3dfc900b15e9

Palermo, Magnani torna in campo: primo allenamento in rosanero dopo il rientro dalla Reggiana

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
dimarzio_19

Palermo–Cremonese, contatti per Johnsen: i rosanero pronti all’offerta definitiva

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
corrado

Pisa, Corrado frena sul mercato: «Tramoni è importante per noi, ora testa al Sassuolo»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
Screenshot 2026-01-29 111337

Palermo osservato speciale del CFG: Bigon e Marwood al Braglia per Modena-Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
binda

Gazzetta dello Sport: “Tramoni-Palermo, alt! I retroscena della trattativa”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

60a656e2-0e09-4f3d-9a6a-4f5fe21dbbab (1)

Inzaghi presenta Bari-Palermo: «Stiamo costruendo qualcosa che ci porterà lontano. Mercato? Non parlo»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
e517bf87-534d-44a8-a64e-5bef756d478d

Inzaghi presenta Bari-Palermo: «Stiamo diventando una squadra vera, questa è la strada giusta»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
a43ab2d4-9e1b-47bd-94aa-83bdd24ee934

Inzaghi presenta Bari-Palermo: «Siamo quelli di Modena. Magnani è un acquisto incredibile»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
112660ec-bcaa-4697-8c86-a5d54a83b203

Inzaghi presenta Bari-Palermo: «Il nostro campionato è iniziato a Chiavari, ora vogliamo vincere»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
palermo monza 0-3 (26) pallone

Bari-Palermo in chiaro su DAZN: match visibile gratuitamente e senza registrazione

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026