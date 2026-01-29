Inzaghi presenta Bari-Palermo: «Stiamo diventando una squadra vera, questa è la strada giusta»

PALERMO –

In conferenza stampa dal Renzo Barbera, Filippo Inzaghi ha presentato la sfida di domani sera tra Bari e Palermo, valida per la 22ª giornata di Serie B, soffermandosi su Pohjanpalo, crescita del gruppo e prospettive della squadra.

Sul tema della manovra offensiva e del rendimento del centravanti finlandese, il tecnico rosanero è stato diretto:

«Pohjanpalo servito male? È il capocannoniere e vuole dire che è stato servito bene. A Modena volevamo vincerla e dovevamo servirlo meglio. Sappiamo dove dobbiamo migliorare e ci teniamo quello di buono fatto e cerchiamo continuità».

Sull’avversario di domani e sul momento del Bari:

«Il Bari ha cambiato allenatore e ha vinto a Cesena e sarà una partita dura».

Inzaghi ha poi parlato della crescita complessiva del Palermo:

«Noi stiamo diventando sempre più squadra».

Alla domanda sulle sue squadre storicamente più performanti nella fase primaverile, l’allenatore ha risposto così:

«Non lo so, se manteniamo questa media daremo fastidio a tutti».

Il punto di svolta resta Chiavari:

«Da Chiavari ho deciso di cambiare tante cose e la squadra mi ha dato ragione. Abbiamo fatto tante cose importanti e partite serie».

Consapevolezza, ma anche margini di miglioramento:

«Dobbiamo migliorare in tante cose. Questa è la strada giusta e costruire un’anima e un gruppo vero».

Infine, una chiusura carica di fiducia:

«Mi piace, sono contento di allenarli e mi auguro che si tolgano le soddisfazioni che meritano».