Inzaghi presenta Bari-Palermo: «Siamo quelli di Modena. Magnani è un acquisto incredibile»

PALERMO –

In conferenza stampa dal Renzo Barbera, Filippo Inzaghi ha presentato la sfida di domani sera tra Bari e Palermo, valida per la 22ª giornata di Serie B, soffermandosi su difesa, singoli e mercato.

«Siamo quelli di Modena in difesa. Magnani sta bene, domani non possiamo rischiarlo, farà due o tre giorni di preparazione ma è guarito dall’infortunio. Le sue cose personali vanno meglio e per noi è un acquisto incredibile, alzerà il tasso. Lunedì si allenerà con la squadra e tra una o due settimane sarà pronto».

Il tecnico rosanero ha poi spiegato le scelte operate nella gara contro il Modena, partendo da Gomes:

«Per me è un titolare e ho voluto dargli la fiducia che si merita. Sapevo che il Modena sarebbe stato aggressivo e volevo prediligere il palleggio. Nel secondo tempo ho messo dentro Le Douaron e Gyasi e abbiamo provato a vincerla».

Su Vasic, Inzaghi è stato chiaro:

«Ormai è un giocatore importante e sarà con noi e ci darà tanto».

Infine, uno sguardo al mercato, ma con la testa già al San Nicola:

«Mercato? Penso a Bari. Siamo una squadra forte, abbiamo perso solo tre partite. Siamo pronti a fare qualcosa di importante. La società non si farà trovare impreparata».