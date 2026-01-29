Inzaghi presenta Bari-Palermo: «Il nostro campionato è iniziato a Chiavari, ora vogliamo vincere»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
112660ec-bcaa-4697-8c86-a5d54a83b203

PALERMO –
In conferenza stampa dal Renzo Barbera, Filippo Inzaghi ha presentato la sfida di domani sera tra Bari e Palermo, valida per la 22ª giornata di Serie B, tracciando un bilancio del percorso rosanero e indicando con chiarezza l’obiettivo del San Nicola.

«Il nostro campionato è iniziato nove giornate fa, a Chiavari, sono cambiate tante cose. La squadra ha fatto 19 punti nelle ultime 9 partite, sarebbe una media da promozione. Il Palermo sta crescendo, a Modena abbiamo fatto una partita seria, da grande squadra».

Il tecnico rosanero non distingue tra casa e trasferta e guarda solo al risultato:
«Col Bari vogliamo vincere, non guardo casa o trasferta. Bisogna guardare la crescita della squadra, fare scelte dolorose e drastiche. Queste nove partite ci hanno dato continuità».

Sulle vittorie lontano dal Renzo Barbera, Inzaghi ribadisce:
«Penso come ho già detto che il nostro campionato è iniziato 9 giornate fa e sono cambiate tante cose a Chiavari, da lì abbiamo fatto 19 punti e stiamo crescendo partita dopo partita. Abbiamo fatto una buona partita contro una squadra forte. Domani dobbiamo vincere non guardo più casa o trasferta».

Il cambiamento è stato necessario:
«C’era bisogno di cambiare anche facendo scelte drastiche. Questo cambiamento c’è stato e mi aspetto di continuare a vedere questo».

Capitolo trequartisti, reparto che soddisfa pienamente l’allenatore:
«Sono molto contento dei trequartisti. Le Douaron ha fatto il suo, Vasic stava facendo bene e ora non ho potuto dargli spazio. Gyasi rientra dopo tanti mesi, può fare anche il quinto. Ho cambiato per questioni tattiche. Sono molto contento di loro tre, sono convinto che ci daranno sempre di più».

E ancora:
«Sono molto contento dei giocatori sulla trequarti. Le Douaron sta facendo il suo, Vasic stava facendo bene poi si è infortunato. Gyasi è tornato dopo tanti mesi e lui può fare pure il quinto e ne ho solo due in quel ruolo. Ho cambiato proprio per questo per questioni tattiche. Sono contento di loro e ci daranno sempre di più».

Altre notizie

60a656e2-0e09-4f3d-9a6a-4f5fe21dbbab (1)

Inzaghi presenta Bari-Palermo: «Stiamo costruendo qualcosa che ci porterà lontano. Mercato? Non parlo»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
e517bf87-534d-44a8-a64e-5bef756d478d

Inzaghi presenta Bari-Palermo: «Stiamo diventando una squadra vera, questa è la strada giusta»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
a43ab2d4-9e1b-47bd-94aa-83bdd24ee934

Inzaghi presenta Bari-Palermo: «Siamo quelli di Modena. Magnani è un acquisto incredibile»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
palermo monza 0-3 (26) pallone

Bari-Palermo in chiaro su DAZN: match visibile gratuitamente e senza registrazione

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
Serie B Pisa Palermo 2-0 (20) inzaghi di francesco

Promozione Pisa, il docufilm rischia di andare avanti senza Inzaghi

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
Screenshot 2026-01-29 145641

Verso Bari-Palermo, Longo avverte: «Serve gente con il fuoco dentro. Contro una squadra top servirà la partita perfetta»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
perinetti

Escl. Perinetti: «Sei milioni per Tramoni? Il Palermo cerca imprevedibilità. Athletic? Ora ce la giochiamo fino alla fine»

Angelo Giambona Gennaio 29, 2026
e43b5db5-ed42-4c2b-ad7c-3dfc900b15e9

Palermo, Magnani torna in campo: primo allenamento in rosanero dopo il rientro dalla Reggiana

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
dimarzio_19

Palermo–Cremonese, contatti per Johnsen: i rosanero pronti all’offerta definitiva

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
corrado

Pisa, Corrado frena sul mercato: «Tramoni è importante per noi, ora testa al Sassuolo»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
Screenshot 2026-01-29 111337

Palermo osservato speciale del CFG: Bigon e Marwood al Braglia per Modena-Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
binda

Gazzetta dello Sport: “Tramoni-Palermo, alt! I retroscena della trattativa”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

60a656e2-0e09-4f3d-9a6a-4f5fe21dbbab (1)

Inzaghi presenta Bari-Palermo: «Stiamo costruendo qualcosa che ci porterà lontano. Mercato? Non parlo»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
e517bf87-534d-44a8-a64e-5bef756d478d

Inzaghi presenta Bari-Palermo: «Stiamo diventando una squadra vera, questa è la strada giusta»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
a43ab2d4-9e1b-47bd-94aa-83bdd24ee934

Inzaghi presenta Bari-Palermo: «Siamo quelli di Modena. Magnani è un acquisto incredibile»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
112660ec-bcaa-4697-8c86-a5d54a83b203

Inzaghi presenta Bari-Palermo: «Il nostro campionato è iniziato a Chiavari, ora vogliamo vincere»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
palermo monza 0-3 (26) pallone

Bari-Palermo in chiaro su DAZN: match visibile gratuitamente e senza registrazione

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026