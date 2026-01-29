Inzaghi presenta Bari-Palermo: «Il nostro campionato è iniziato a Chiavari, ora vogliamo vincere»

PALERMO –

In conferenza stampa dal Renzo Barbera, Filippo Inzaghi ha presentato la sfida di domani sera tra Bari e Palermo, valida per la 22ª giornata di Serie B, tracciando un bilancio del percorso rosanero e indicando con chiarezza l’obiettivo del San Nicola.

«Il nostro campionato è iniziato nove giornate fa, a Chiavari, sono cambiate tante cose. La squadra ha fatto 19 punti nelle ultime 9 partite, sarebbe una media da promozione. Il Palermo sta crescendo, a Modena abbiamo fatto una partita seria, da grande squadra».

Il tecnico rosanero non distingue tra casa e trasferta e guarda solo al risultato:

«Col Bari vogliamo vincere, non guardo casa o trasferta. Bisogna guardare la crescita della squadra, fare scelte dolorose e drastiche. Queste nove partite ci hanno dato continuità».

Sulle vittorie lontano dal Renzo Barbera, Inzaghi ribadisce:

«Penso come ho già detto che il nostro campionato è iniziato 9 giornate fa e sono cambiate tante cose a Chiavari, da lì abbiamo fatto 19 punti e stiamo crescendo partita dopo partita. Abbiamo fatto una buona partita contro una squadra forte. Domani dobbiamo vincere non guardo più casa o trasferta».

Il cambiamento è stato necessario:

«C’era bisogno di cambiare anche facendo scelte drastiche. Questo cambiamento c’è stato e mi aspetto di continuare a vedere questo».

Capitolo trequartisti, reparto che soddisfa pienamente l’allenatore:

«Sono molto contento dei trequartisti. Le Douaron ha fatto il suo, Vasic stava facendo bene e ora non ho potuto dargli spazio. Gyasi rientra dopo tanti mesi, può fare anche il quinto. Ho cambiato per questioni tattiche. Sono molto contento di loro tre, sono convinto che ci daranno sempre di più».

E ancora:

«Sono molto contento dei giocatori sulla trequarti. Le Douaron sta facendo il suo, Vasic stava facendo bene poi si è infortunato. Gyasi è tornato dopo tanti mesi e lui può fare pure il quinto e ne ho solo due in quel ruolo. Ho cambiato proprio per questo per questioni tattiche. Sono contento di loro e ci daranno sempre di più».