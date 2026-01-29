Bari-Palermo in chiaro su DAZN: match visibile gratuitamente e senza registrazione

PALERMO –

Buone notizie per i tifosi rosanero e per gli appassionati di Serie B. Bari-Palermo, anticipo della 22ª giornata di Serie BKT, in programma venerdì 30 gennaio alle ore 20:30, sarà trasmesso gratuitamente e senza bisogno di registrazione su DAZN.

La sfida del San Nicola, che mette di fronte due piazze storiche del calcio italiano, rientra nell’iniziativa della piattaforma di offrire alcune partite in chiaro, permettendo anche ai non abbonati di seguire uno degli incontri più attesi del turno.

Un’occasione importante per il Palermo di Filippo Inzaghi, chiamato a fare risultato in trasferta per restare agganciato al gruppo di testa, e per il Bari, in cerca di continuità dopo i segnali di ripresa mostrati nelle ultime uscite.

Calcio d’inizio fissato alle 20:30, con la possibilità per tutti di assistere al match in diretta su DAZN, senza costi e senza registrazione.