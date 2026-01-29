Promozione Pisa, il docufilm rischia di andare avanti senza Inzaghi

PISA — Il docufilm sulla storica stagione del Pisa ha rischiato seriamente di naufragare. Non per problemi tecnici o produttivi, ma per una questione tutt’altro che secondaria: i diritti d’immagine di Filippo Inzaghi.

Secondo quanto riportato da Qui News Pisa, nei mesi scorsi era stato raggiunto un accordo preliminare tra il club nerazzurro e Netflix per la distribuzione del progetto dedicato alla cavalcata promozione 2024-25. Piattaforma individuata, budget definito, piano di produzione avviato e oltre 15 ore di materiale già girato, comprese immagini inedite del percorso verso la Serie A e interviste esclusive ai protagonisti.

Il nodo, però, resta uno: l’assenza di Filippo Inzaghi. L’ex allenatore del Pisa, figura centrale dell’impresa sportiva, non ha ancora concesso il via libera sull’utilizzo della propria immagine. Un passaggio decisivo, considerando che il docufilm ruota anche attorno al suo ruolo e alla sua gestione della squadra.

Sempre secondo Qui News Pisa, il club è ancora in attesa di una risposta definitiva. Se l’autorizzazione non dovesse arrivare in tempi brevi, la produzione potrebbe comunque andare avanti, ma senza il contributo diretto del tecnico, con una rielaborazione del racconto che escluderebbe uno dei protagonisti principali.

Una situazione delicata, che rischia di incidere sul valore narrativo e commerciale del progetto, proprio mentre il Pisa punta a celebrare una delle stagioni più importanti della propria storia recente.