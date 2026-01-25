Serie A: la Juventus cala il tris, Napoli battuto 3-0. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 25, 2026


Parte subito forte la formazione di Luciano Spalletti, che mette alle strette i partenopei con un pressing asfissiante. Al 19′ arriva la prima grande occasione per i bianconeri: Thuram prova un pericoloso tiro a giro dal limite dell’area ma la sua conclusione si infrange sulla traversa.

Continua a insistere alla ricerca del vantaggio la Juventus, riuscendo al 22′ a sbloccare il risultato: Locatelli con un esterno trova David in area, che vince il duello fisico con Juan Jesus e batte Meret. Gestiscono bene il risultato i padroni di casa, andando al riposo sul parziale di 1-0.

Nella seconda metà di gara la musica non cambia, con gli uomini di Antonio Conte faticano a trovare la reazione sperata. Al 77′ arriva il gol del raddoppio da parte dei bianconeri: errore di Juan Jesus che regala il pallone a Miretti, verticale immediata per Yldiz che batte un preciso tocco Meret in uscita.

Nel finale gli uomini di Spalletti dilagano, siglando anche la rete del 3-0:  Kostic controlla bene al limite e lascia partire un sinistro che si infila a fil di palo, chiudendo definitivamente il match. Con questi tre punti la Juventus si porta a ridosso della zona Champions League. Altro passo falso invece del Napoli, che vede ulteriormente allontanarsi il primo posto. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

Inter – 52

Milan – 46

Napoli – 43

Roma – 42

Juventus – 42

Como – 40

Atalanta – 35

Bologna – 30

Lazio – 29

Udinese – 26

Sassuolo – 26

Cagliari – 25

Genoa – 23

Cremonese – 23

Parma – 23

Torino – 23

Lecce – 18

Fiorentina – 17

Verona – 14

Pisa – 14

