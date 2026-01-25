Serie A: la Juventus cala il tris, Napoli battuto 3-0. La classifica aggiornata
Parte subito forte la formazione di Luciano Spalletti, che mette alle strette i partenopei con un pressing asfissiante. Al 19′ arriva la prima grande occasione per i bianconeri: Thuram prova un pericoloso tiro a giro dal limite dell’area ma la sua conclusione si infrange sulla traversa.
Continua a insistere alla ricerca del vantaggio la Juventus, riuscendo al 22′ a sbloccare il risultato: Locatelli con un esterno trova David in area, che vince il duello fisico con Juan Jesus e batte Meret. Gestiscono bene il risultato i padroni di casa, andando al riposo sul parziale di 1-0.
Nella seconda metà di gara la musica non cambia, con gli uomini di Antonio Conte faticano a trovare la reazione sperata. Al 77′ arriva il gol del raddoppio da parte dei bianconeri: errore di Juan Jesus che regala il pallone a Miretti, verticale immediata per Yldiz che batte un preciso tocco Meret in uscita.
Nel finale gli uomini di Spalletti dilagano, siglando anche la rete del 3-0: Kostic controlla bene al limite e lascia partire un sinistro che si infila a fil di palo, chiudendo definitivamente il match. Con questi tre punti la Juventus si porta a ridosso della zona Champions League. Altro passo falso invece del Napoli, che vede ulteriormente allontanarsi il primo posto. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Inter – 52
Milan – 46
Napoli – 43
Roma – 42
Juventus – 42
Como – 40
Atalanta – 35
Bologna – 30
Lazio – 29
Udinese – 26
Sassuolo – 26
Cagliari – 25
Genoa – 23
Cremonese – 23
Parma – 23
Torino – 23
Lecce – 18
Fiorentina – 17
Verona – 14
Pisa – 14