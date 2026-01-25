Sudtirol-Padova, Andreoletti: «Siamo stati secondi in tutto, non trovo nulla di positivo»

Nel post partita del match tra Sudtirol e Padova, terminato sul risultato di 3-0 in favore dei tirolesi, ha analizzato l’incontro in conferenza stampa il tecnico dei biancoscudati, Matteo Andreoletti, non nascondendo tutta la sua delusione per la prestazione della sua squadra

«Siamo stati secondi in tutto – ha dichiarato il tecnico -. Ci hanno sovrastati nel primo tempo. Faccio fatica a trovare qualcosa di positivo, tatticamente, come atteggiamento e anche dal punto di vista fisico. Non avevo mai visto un Padova così da quando sono allenatore»

Andreoletti ha poi aggiunto: «Abbiamo provato a riaprire la partita e invece è arrivata la mazzata del 3-0. Una bella legnata al collo. Spero sia salutare, ci farà certamente fare un esame di coscienza. Però il secondo tempo mi è piaciuto»

Il tecnico ha infine commentato il calciomercato del Padova: «Per ora non si muove, può essere complicato. Non credo che partite come oggi le cambi con il mercato»