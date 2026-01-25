Catanzaro-Sampdoria, Aquilani: «Abbiamo fatto una partita attenta contro una squadra importante»

«Credo che siamo stati un po’ meno puliti rispetto ad altre volte – ha dichiarato il tecnico. Meno puliti sia nella costruzione che nella rifinitura. Quando ci sono partite di questo tipo, una giocata può indirizzarle da una parte o dall’altra. Nonostante questo, però, abbiamo fatto una partita attenta contro una squadra importante, con valori importanti»

Aquilani ha poi confessato: « Nel secondo tempo avevo la sensazione che la partita fosse in mano nostra: serviva una giocata. Abbiamo avuto tre o quattro situazioni in cui potevamo fare meglio. Abbiamo concesso veramente poco, se non su calcio piazzato, e da questo punto di vista sono contento»

Infine, il tecnico dichiara: «Ci abbiamo provato, i ragazzi hanno dato tutto. Peccato, perché avevo la sensazione che anche con i cambi potessimo incidere: c’era freschezza e gli spazi c’erano. Prendiamoci questo punto: veniamo da due sconfitte e andiamo avanti»