Catanzaro-Sampdoria, Aquilani: «Abbiamo fatto una partita attenta contro una squadra importante»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 25, 2026
Screenshot 2026-01-25 202528

«Credo che siamo stati un po’ meno puliti rispetto ad altre volte – ha dichiarato il tecnico. Meno puliti sia nella costruzione che nella rifinitura. Quando ci sono partite di questo tipo, una giocata può indirizzarle da una parte o dall’altra. Nonostante questo, però, abbiamo fatto una partita attenta contro una squadra importante, con valori importanti»

Aquilani ha poi confessato: « Nel secondo tempo avevo la sensazione che la partita fosse in mano nostra: serviva una giocata. Abbiamo avuto tre o quattro situazioni in cui potevamo fare meglio. Abbiamo concesso veramente poco, se non su calcio piazzato, e da questo punto di vista sono contento»

Infine, il tecnico dichiara: «Ci abbiamo provato, i ragazzi hanno dato tutto. Peccato, perché avevo la sensazione che anche con i cambi potessimo incidere: c’era freschezza e gli spazi c’erano. Prendiamoci questo punto: veniamo da due sconfitte e andiamo avanti»

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

file1 (20)

Cremonese “dimentica” Audero: l’ex rosa torna a casa da solo dopo la gara col Sassuolo

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 25, 2026
Screenshot 2026-01-25 202528

Catanzaro-Sampdoria, Aquilani: «Abbiamo fatto una partita attenta contro una squadra importante»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 25, 2026
palermo padova 1-0 (44) andreoletti

Sudtirol-Padova, Andreoletti: «Siamo stati secondi in tutto, non trovo nulla di positivo»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 25, 2026
Screenshot 2026-01-25 195802

Serie A: la Juventus cala il tris, Napoli battuto 3-0. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 25, 2026
Screenshot 2026-01-25 194553

Athletic Palermo, Marino: «Abbiamo fatto una grande partita, senza palloni è complicato»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 25, 2026