Cremonese “dimentica” Audero: l’ex rosa torna a casa da solo dopo la gara col Sassuolo

Un episodio tanto curioso quanto surreale ha coinvolto Emil Audero dopo la sconfitta della Cremonese contro il Sassuolo nel lunch match della 22ª giornata di campionato.

La squadra allenata da Davide Nicola è rientrata regolarmente a Cremona in pullman, ma si è clamorosamente dimenticata del proprio portiere, rimasto da solo allo stadio. Audero, infatti, si era fermato a parlare con Jay Idzes, suo compagno di nazionale, e non si è accorto della partenza del bus.

Come riportato da SkySport, solo qualche minuto dopo il portiere si è reso conto dell’accaduto, dovendo così organizzare un rientro alternativo. Un “ex rosa”… letteralmente lasciato a piedi, in un episodio destinato a strappare più di un sorriso nello spogliatoio grigiorosso.

