Sudtirol-Padova, Castori: «Ora siamo più competitivi»

Grande entusiasmo in casa Sudtirol dopo la netta vittoria per 3-0 contro il Padova. Al termine del match, il tecnico Fabrizio Castori ha espresso tutta la sua soddisfazione in conferenza stampa, sottolineando soprattutto la qualità della prestazione nel primo tempo.

«Non dobbiamo auto-celebrarci troppo ma il primo tempo è stato fantastico. Abbiamo segnato due gol su azione corale, ben elaborati, con due conclusioni bellissime di Merkaj e Pecorino», ha dichiarato l’allenatore biancorosso, evidenziando poi la crescita generale della squadra: «È stato un primo tempo di altissimo livello e questo ci aiuta a far crescere fiducia e convinzione nei nostri mezzi».

Castori ha poi rimarcato il miglioramento della condizione fisica e mentale del gruppo: «Adesso abbiamo ripreso la nostra migliore condizione, anche grazie al recupero di qualche pedina importante. Ora siamo più competitivi, è cresciuto l’affiatamento e l’identità della squadra».

Infine, un invito a non cercare difetti in una serata praticamente perfetta: «Non cerchiamo cavilli e godiamoci questa vittoria. Avremo commesso qualche errore, ma non pregiudica la qualità della prestazione. Ora dobbiamo mantenere questo livello per continuare a fare bene in campionato».