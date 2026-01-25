Serie A: pari senza reti nel primo tempo tra Roma e Milan

Gennaio 25, 2026
file2 (14)

Si chiude sullo 0-0 il primo tempo di Roma-Milan, ma la partita è tutt’altro che povera di emozioni. All’Olimpico è la Roma a partire meglio, rendendosi subito pericolosa dopo pochi secondi con Donyell Malen, fermato da un attento Maignan.

I giallorossi spingono soprattutto sulla fascia destra con un ispirato Zeki Celik, protagonista di diverse incursioni e di una grande occasione al 45’, quando il suo destro rasoterra viene neutralizzato ancora una volta dal portiere rossonero. Anche Soule e Kone provano a impensierire il Milan dalla distanza, senza però trovare lo specchio.

Il Milan mantiene più possesso palla (67%), ma fatica a creare vere occasioni da gol: l’unico squillo arriva con Nkunku, ben controllato da Svilar in uscita. Nel finale Dybala prova a inventare su calcio d’angolo, ma Maignan è sempre reattivo.

Dopo 45 minuti il punteggio resta bloccato, ma la sensazione è che la Roma abbia fatto qualcosa in più in fase offensiva, sfiorando il vantaggio in più di un’occasione. Nel secondo tempo servirà maggiore concretezza sotto porta.

