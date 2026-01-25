Sampdoria, Gregucci analizza il pari con il Catanzaro: «Buona prestazione, ma serve più cattiveria»

Al termine della gara contro il Catanzaro, l’allenatore della Sampdoria Angelo Gregucci ha commentato in conferenza stampa il pareggio ottenuto dai blucerchiati, soffermandosi sugli aspetti positivi della prestazione ma anche su ciò che va migliorato.

«Sotto il profilo di una gara compatta, molto attenta, contro un avversario davvero difficile, i ragazzi sono stati bravi ad interpretarla. C’è mancata forse qualcosina in termini di qualità negli ultimi 16 metri», ha spiegato il tecnico, aggiungendo: «Il match, sotto il profilo della prestazione, è stato solido. Abbiamo avuto qualche situazione negli ultimi 20 metri per poter essere più incisivi, ma sarà con il lavoro che si cercherà di migliorare la finalizzazione».

Gregucci ha poi parlato delle scelte di formazione e dell’importanza dei cambi: «Cerchiamo di scegliere il miglior undici, ma la partita non la giocano solo undici, la disputano quindici. I subentranti devono essere pronti a determinare la gara, perché è scientificamente provato che spesso la cambiano».

Infine, sul risultato: «Dal punto di vista della prestazione bisogna fare partite serie e solide come questa. Serve però finalizzare meglio, con più cattiveria. Torniamo a casa con una buona prestazione e un buon punto».