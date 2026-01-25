Sudtirol-Padova, Sorrentino: «La differenza fisica è stata determinante»

Al termine della sfida contro il Sudtirol, il portiere del Padova Alessandro Sorrentino ha analizzato la gara in conferenza stampa. L’estremo difensore biancoscudato ha escluso che il rinvio per le condizioni meteo abbia influito sull’approccio alla partita: «Il rinvio non ci ha condizionato. Il primo tempo non è andato bene, ci siamo fatti sorprendere, mentre nella ripresa c’è stato un atteggiamento diverso».

Sorrentino ha poi sottolineato la forza degli avversari: «Sapevamo di affrontare una squadra molto fisica, forte sulle seconde palle e nei duelli. Hanno avuto più fame di noi e la differenza fisica oggi è stata determinante». Sul gol subito, il portiere ha ammesso che «una marcatura fatta meglio poteva starci», riconoscendo però i meriti del Sudtirol.

Infine, uno sguardo al momento della squadra e alla prestazione personale: «Le sconfitte possono capitare, forse c’è stato un leggero calo mentale. Dobbiamo farne tesoro e ripartire. A livello personale mi sento a mio agio con la squadra e ringrazio il mister per la fiducia: non era facile cambiare portiere».