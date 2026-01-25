Serie C Girone C: derby senza vincitori al Monterisi, Audace Cerignola e Monopoli si fermano sullo 0-0. La classifica aggiornata
Un derby combattuto ma senza vincitori quello andato in scena al “Monterisi”, dove Audace Cerignola e Monopoli si sono divise la posta con uno 0-0 ricco di intensità, duelli e occasioni.
La ripresa si apre subito su ritmi elevati: al 48’ è il Cerignola a rendersi pericoloso con la testata di Ligi, ben neutralizzata da Albertazzi, mentre due minuti più tardi il Monopoli risponde con Longo, che di testa costringe Iliev alla deviazione in angolo. I padroni di casa insistono con Cretella, il cui destro da fuori al 52’ sfiora il palo, e con D’Orazio al 59’, ancora fermato dall’estremo difensore biancoverde.
Nel finale il Cerignola prova l’assalto decisivo: Gambale non inquadra la porta di testa al 77’, poi Paolucci all’84’ trova il muro di Piccinini. Il Monopoli, pur ricorrendo ai cambi, riesce a contenere la pressione senza trovare lo spunto per colpire.
Benevento — 51
Catania — 51
Salernitana — 45
Casertana — 39
Cosenza — 37
Crotone — 34
Monopoli — 34
Audace Cerignola — 32
Potenza — 29
Casarano — 29
Altamura — 27
Latina — 26
Atalanta U23 — 26
Trapani — 25
Sorrento — 24
Cavese — 22
Foggia — 22
Siracusa — 21
Picerno — 20
Giugliano — 17