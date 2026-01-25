Serie C Girone C: derby senza vincitori al Monterisi, Audace Cerignola e Monopoli si fermano sullo 0-0. La classifica aggiornata

Un derby combattuto ma senza vincitori quello andato in scena al “Monterisi”, dove Audace Cerignola e Monopoli si sono divise la posta con uno 0-0 ricco di intensità, duelli e occasioni.

La ripresa si apre subito su ritmi elevati: al 48’ è il Cerignola a rendersi pericoloso con la testata di Ligi, ben neutralizzata da Albertazzi, mentre due minuti più tardi il Monopoli risponde con Longo, che di testa costringe Iliev alla deviazione in angolo. I padroni di casa insistono con Cretella, il cui destro da fuori al 52’ sfiora il palo, e con D’Orazio al 59’, ancora fermato dall’estremo difensore biancoverde.

Nel finale il Cerignola prova l’assalto decisivo: Gambale non inquadra la porta di testa al 77’, poi Paolucci all’84’ trova il muro di Piccinini. Il Monopoli, pur ricorrendo ai cambi, riesce a contenere la pressione senza trovare lo spunto per colpire.

Benevento — 51

Catania — 51

Salernitana — 45

Casertana — 39

Cosenza — 37

Crotone — 34

Monopoli — 34

Audace Cerignola — 32

Potenza — 29

Casarano — 29

Altamura — 27

Latina — 26

Atalanta U23 — 26

Trapani — 25

Sorrento — 24

Cavese — 22

Foggia — 22

Siracusa — 21

Picerno — 20

Giugliano — 17