Serie A: Roma-Milan, un punto a testa. All’Olimpico finisce 1-1. La classifica aggiornata

All’Olimpico finisce 1-1 la sfida tra Roma e Milan, al termine di una gara intensa e ricca di episodi, soprattutto nella ripresa.

Dopo un primo tempo equilibrato, con diverse occasioni per i giallorossi e le parate decisive di Maignan, il Milan passa in vantaggio al 62’: su calcio d’angolo, Koni De Winter svetta di testa sul cross di Modric e batte Svilar da pochi passi. La Roma reagisce con carattere e alza il ritmo, trovando il pareggio al 74’. Un fallo di mano di Bartesaghi in area porta al rigore, trasformato con freddezza da Lorenzo Pellegrini, che spiazza Maignan.

Nel finale entrambe le squadre provano a vincerla: clamorosa l’occasione per Fullkrug al 90’+1, ma il suo colpo di testa termina di poco sopra la traversa. Dopo quattro minuti di recupero, il triplice fischio sancisce l’1-1, risultato che premia l’equilibrio di una partita combattuta fino all’ultimo.

