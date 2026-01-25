Athletic Palermo, Marino: «Abbiamo fatto una grande partita, senza palloni è complicato»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 25, 2026
Screenshot 2026-01-25 194553

Nel post partita del match tra Nuova Igea Virtus e Athletic Palermo, vinto dai padroni di casa con il risultato di 1-0, ha analizzato l’incontro il vice allenatore dei nerorosa, Domenico Marino.

«Ne usciamo sconfitti ma sapevamo di incontrare una buona squadra ed anche un campo impraticabile – ha dichiarato il tecnico -. I ragazzi hanno fatto una grande partita. Nell’unico disimpegno difensivo avuto abbiamo subito gol, non ricordo azioni pericolose da parte dei nostri avversari».

Marino ha poi aggiunto: «Abbiamo provato a giocare il nostro calcio. Prendiamo quello che di positivo c’è stato e ripartiamo. Anche quando loro erano in 11 nel primo tempo non ci hanno mai messo veramente in difficoltà. Dal 22′ del primo tempo abbiamo giocato senza palloni, non è una polemica ma quello che si è visto».

Infine sugli obiettivi che si pone la sua squadra, il tecnico non ha dubbi: «Non cambiano, dobbiamo raggiungere la salvezza. Oggi abbiamo visto un grande Athletic e continueremo sulla nostra strada».

