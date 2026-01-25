Bari, UFFICIALE: arriva Esteves dal Pisa

Arriva un nuovo rinforzo in casa Bari, che va ad aggiungere alla rosa a disposizione di mister Moreno Longo in vista della seconda metà di stagione. Con un comunicato attraverso i propri profili, i biancorossi hanno ufficializzato l’arrivo in prestito dal Pisa di Tomás Esteves, difensore classe 2002.

Di seguito il comunicato ufficiale del club:

“SSC Bari comunica di aver acquisito dal Pisa Sporting Club, con la formula del prestito, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore classe ’02 Tomás Esteves (03.04.02, Arcos de Valdevez, Portogallo); il duttile portoghese vestirà la maglia numero ’19’ e sarà da domani a disposizione di mister Longo. Cresciuto nelle giovanili del Porto, con i lusitani conquisterà la Youth League del ’18-’19, guadagnandosi l’esordio nella Prima Squadra che, nella stagione ’19-’20, vincerà il campionato portoghese. Dopo aver giocato 29 gare, segnando 1 gol, con la maglia del Reading, arriva in Italia per vestire la maglia del Pisa nella stagione ’22-’23: con i toscani 53 presenze, 1 rete e la promozione in massima serie conquistata al termine della scorsa stagione. Ha vestito la maglia delle nazionali giovanili del suo Paese sino all’Under 21. Benvenuto Tomás !”