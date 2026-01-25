Serie B: pari a reti bianche tra Catanzaro e Sampdoria, 34 minuti per Brunori. La classifica aggiornata
Si devono accontentare di un solo punto Catanzaro e Sampdoria, che terminano l’incontro sul risultato di 0-0. Match con poche emozioni da entrambe le parti, con nessuna delle due compagini che è riuscita a sbloccare il risultato e a portare a casa i tre punti. Dopo esser partito dalla panchina, l’ex rosa Matteo Brunori è subentrato al 56′ sostituendo coda, giocando i 34 minuti finali.
Primo tempo intenso da parte dei blucerchiati, che vanno alla ricerca del gol del vantaggio senza mai però riuscire a rendersi particolarmente pericolosi. Nella ripresa ad avere la prima grande occasione gol del match sono i giallorossi: gran numero di Cisse, che dal limite dell’area si gira e da fermo calcia sinistro, con il pallone che sbatte sull’incrocio dei pali.
Al 56′ arriva il turno dell’ex Palermo Brunori, subentrato al posto di Coda. L’italo-brasiliano non riesce però ad avere l’impatto sul match che ci si aspettava, non riuscendo a lasciare la sua firma sul risultato. Nel finale le due squadre si accontentano del pari, portando a casa un punto per parte. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Frosinone – 45
Venezia – 44
Monza – 41
Palermo – 38
Cesena – 34
Modena – 33
Juve Stabia – 33
Catanzaro – 32
Carrarese – 29
Empoli – 27
Südtirol – 25
Padova – 25
Avellino – 25
Reggiana – 20
Spezia – 20
Entella – 20
Bari – 20
Sampdoria – 19
Mantova – 19
Padova – 14