Palermo-Dany Mota, l’infortunio dell’attaccante non frena la trattativa

Arrivano nuovi aggiornamenti sulla trattativa che potrebbe portare l’attaccante del Monza, Dany Mota, a vestire la maglia del Palermo. Infatti, secondo quanto riportato da MonzaNews.it, l’infortunio muscolare del calciatore non frenerà la sua cessione in rosanero.

Il lussemburghese sembra ormai destinato a lasciare i brianzoli, convinto di voler cambiare aria. L’allenatore del Palermo, Filippo Inzaghi, pare averlo messo in cima alla sua lista dei desideri e adesso sembrerebbe molto probabile che il classe 98 arrivi in Sicilia.

