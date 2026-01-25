Palermo-Dany Mota, l’infortunio dell’attaccante non frena la trattativa
Arrivano nuovi aggiornamenti sulla trattativa che potrebbe portare l’attaccante del Monza, Dany Mota, a vestire la maglia del Palermo. Infatti, secondo quanto riportato da MonzaNews.it, l’infortunio muscolare del calciatore non frenerà la sua cessione in rosanero.
Il lussemburghese sembra ormai destinato a lasciare i brianzoli, convinto di voler cambiare aria. L’allenatore del Palermo, Filippo Inzaghi, pare averlo messo in cima alla sua lista dei desideri e adesso sembrerebbe molto probabile che il classe 98 arrivi in Sicilia.