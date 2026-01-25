Serie A: Juventus avanti 1-0 sul Napoli dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 25, 2026
Screenshot 2026-01-25 184901

Primi 45 minuti intensi nel match di alta classifica di Serie A tra Juventus e Napoli. Prima frazione di gioco che si conclude con il vantaggio dei bianconero con il risultato di 1-0, nonostante il dato sul possesso palla sia a favore della formazione ospite (57%)

Parte subito forte la formazione di Luciano Spalletti, che mette alle strette i partenopei con un pressing asfissiante. Al 19′ arriva la prima grande occasione per i bianconeri: Thuram prova un pericoloso tiro a giro dal limite dell’area ma la sua conclusione si infrange sulla traversa.

Continua a insistere alla ricerca del vantaggio la Juventus, riuscendo al 22′ a sbloccare il risultato: Locatelli con un esterno trova David in area, che vince il duello fisico con Juan Jesus e batte Meret. Gestiscono bene il risultato i padroni di casa, andando al riposo sul parziale di 1-0.

