Palermo Women, Pipitone: «Vogliamo stare attaccate al gruppo di testa»

In seguito alla vittoria per 8-1 del Palermo Women contro il Cus Cosenza, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ufficiali del club l’allenatrice delle rosanero, Rosalia Pipitone, commentando il successo odierno.

«Abbiamo chiuso il girone d’andata al di sotto delle nostre possibilità, iniziamo il girone di ritorno con il giusto atteggiamento e la giusta mentalità – ha dichiarato l’allenatrice rosanero -. Sono contenta perché siamo riuscite a concretizzare tanto rispetto alle ultime partite.

Pipitone ha poi parlato degli obiettivi che la squadra si pone: «Oggi le ragazze hanno risposto alla grande, vogliamo stare attaccate al gruppo di testa e riuscire a recuperare posizioni in classifica da qui alla fine»