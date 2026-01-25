Serie D Girone I: Igea Virtus capolista solitaria, Reggina vola al secondo posto. Risultati e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 25, 2026
La 21ª giornata del Girone I di Serie D ridisegna gli equilibri in vetta. L’Igea Virtus si prende lo scontro diretto contro l’Athletic Club Palermo e, grazie al successo di misura per 1-0, resta in testa da sola alla classifica. Una vittoria pesante, maturata nonostante l’inferiorità numerica per oltre un tempo, che certifica la solidità dei giallorossi e li conferma come riferimento del campionato.

Il passo falso dei palermitani viene amplificato dal contemporaneo stop del Savoia, fermato sul 2-2 interno dall’Enna dopo una gara rocambolesca: campani sotto di due reti all’intervallo, capaci di rimetterla in piedi nella ripresa ma costretti a rallentare la corsa. Un risultato che, come riportato da la Repubblica, apre la strada al sorpasso della Reggina.

Reggina corsara, è secondo posto

Gli amaranto sfruttano al massimo la giornata favorevole: vittoria esterna 0-1 sul campo della Gelbison con gol all’89’ e balzo al secondo posto, a due lunghezze dalla capolista Igea Virtus. Un successo di carattere, arrivato nel finale, che rilancia in maniera concreta le ambizioni di vertice della squadra calabrese, come sottolineato anche da la Repubblica nel riepilogo di giornata.

Nissa ok, Milazzo colpo esterno

In zona playoff continua a muovere la classifica la Nissa, che espugna Favara battendo 0-1 il Castrumfavara e resta agganciata al gruppo di testa. Vittoria pesante anche per il Milazzo, che passa 1-2 sul campo della Sancataldese, risultato che vale punti importanti in chiave alta classifica e complica il cammino dei padroni di casa.

Vibonese respira, Vigor e Ragusa sugli scudi

Segnali di risveglio dalla Vibonese, che supera 2-0 il Sambiase e si allontana dalle zone più calde dopo giorni complicati. Vince anche la Vigor Lamezia, 2-0 al Gela, mentre il risultato più roboante della giornata arriva da Ragusa: 5-1 al Paternò, una cinquina che certifica il momento nerissimo dei rossoblù.

Risultati – 21ª giornata Serie D Girone I

Ore 14:30

Castrumfavara–Nissa 0-1

Gelbison–Reggina 0-1

Vibonese–Sambiase 2-0

Vigor Lamezia–Gela 2-0

Ore 15:00

ACR Messina–Acireale 2-1

Igea Virtus–Athletic Palermo 1-0

Sancataldese–Milazzo 1-2

Savoia–Enna 2-2

Ragusa–Paternò 5-1

Classifica

Igea Virtus 41; Savoia 39; Reggina 39; Athletic Palermo 38; Nissa 36; Milazzo 35; Sambiase 32; Gela 31; Gelbison 27; Vibonese 26; Enna 23*; Vigor Lamezia 22*; Ragusa 21; Sancataldese 20; Acireale 20; ACR Messina 18 (-14); Castrumfavara 17; Paternò 11.
*una partita in meno

Prossimo turno (1 febbraio)

Acireale–Athletic Palermo, Castrumfavara–Vibonese, Enna–Igea Virtus, Gela–Sancataldese, Milazzo–Gelbison, Nissa–Ragusa, Paternò–ACR Messina, Reggina–Savoia, Sambiase–Vigor Lamezia.

