Athletic Palermo, stop a Barcellona: l’Igea Virtus passa 1-0 nonostante l’assedio nerorosa

Dopo quattro vittorie consecutive, l’Athletic Club Palermo frena la propria corsa. Al “D’Alcontres Barone” di Barcellona Pozzo di Gotto, i nerorosa cadono 1-0 contro la Nuova Igea Virtus nel match valido per la 21ª giornata del girone I di Serie D. Una sconfitta amara, maturata al termine di una gara fortemente condizionata dal campo pesante per la pioggia, ma anche da episodi che hanno premiato i padroni di casa oltre i meriti complessivi.

L’avvio è equilibrato, con l’Igea che prova a gestire il possesso. Il gol che decide l’incontro arriva all’11’: un rilancio di Martinez carambola sulla schiena di Longo e diventa un assist involontario per Samake, che a porta vuota firma l’1-0. L’Athletic reagisce e al 22’ la gara sembra girare: Calafiore, già ammonito, interviene in maniera scomposta su Zaic e rimedia il rosso. Superiorità numerica per i palermitani, ma l’Igea si riorganizza subito con un doppio cambio e riesce a difendere il vantaggio fino all’intervallo.

La ripresa è un monologo nerorosa. L’Athletic prende campo, ritmo e coraggio. Dopo appena tre minuti, De Falco è decisivo su un tiro-cross insidioso di Mazzotta. Poco dopo, ancora il capitano palermitano sfiora il pari di testa. Le occasioni si susseguono: al 59’ punizione di Maurino respinta con i pugni dal portiere giallorosso, al 63’ la chance più clamorosa con Lores Varela, che dai 30 metri colpisce una traversa piena. Nel finale, l’assedio continua: Maurino sfiora il palo in diagonale, Micoli va vicino al gol di testa su cross di Mazzotta. Ma il pallone non vuole entrare.

Resiste la Nuova Igea Virtus, che porta a casa tre punti pesantissimi. Per l’Athletic resta il rammarico per una partita dominata nel secondo tempo e per un risultato che non rispecchia quanto visto in campo.

I nerorosa restano fermi a quota 38 punti e torneranno in campo domenica 1° febbraio, ancora in trasferta, sul campo dell’Acireale.

Nuova Igea Virtus-Athletic Club Palermo 1-0

Marcatore: 11’ Samake

Arbitro: Costanzo Cafaro (Alba-Bra)

Note: ammoniti Joao Pedro, Cess, Maurino, Vesprini. Espulso Calafiore al 22’ per gioco pericoloso. Recupero: 2’ pt, 6’ st.