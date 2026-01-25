Palermo-Tramoni. Domani il calciatore incontra la società toscana: le ultime

Il Palermo prova l’affondo per Matteo Tramoni, ma incassa il primo stop. Secondo quanto riportato da Michele Bufalino su SestaPorta.News, il club rosanero ha presentato nelle ultime ore la prima offerta ufficiale al Pisa: prestito con obbligo di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Una proposta che la società nerazzurra ha deciso di rifiutare, senza però chiudere definitivamente la porta.

Come spiega ancora Michele Bufalino per SestaPorta.News, la posizione del Pisa è chiara: Tramoni è considerato tuttora un giocatore importante all’interno della rosa e, allo stato attuale, il club non è convinto né dalla formula né dalla valutazione economica avanzata dal Palermo. Per questo motivo è arrivato un no, accompagnato però dalla volontà di prendersi tempo e valutare gli sviluppi.

Il punto centrale resta la volontà del calciatore. Sempre secondo SestaPorta.News, nella giornata di domani è previsto un incontro tra i dirigenti nerazzurri e Tramoni per capire in modo diretto le sue intenzioni. Solo dopo questo confronto il Pisa deciderà la linea definitiva da seguire.

In caso di apertura del giocatore alla destinazione rosanero, il Pisa potrebbe tornare al tavolo e valutare una controproposta, concordata con la proprietà, con una richiesta economica più alta rispetto all’offerta attuale. Al momento, però, l’affondo del Palermo non è sufficiente e il club toscano resta in fase di riflessione.

Come sottolinea Michele Bufalino su SestaPorta.News, le prossime ore saranno decisive per capire se la trattativa potrà davvero entrare nel vivo o se resterà congelata in attesa di nuove mosse.