Palermo Women, goleada a Cosenza: 1-8 al Cus
Vittoria esterna larga e convincente per il Palermo Women, che travolge il Cus Cosenza con un netto 1-8 nella gara valida per la 12ª giornata del Girone D del campionato di Serie C Femminile.
La squadra rosanero, guidata da Rosalia Pipitone, indirizza subito la partita: il gol di Chirillo dopo appena due minuti apre la strada a una prestazione senza sbavature. Nel primo tempo arrivano anche le reti di Coco, a segno al 26’ e nuovamente al 46’, che consentono al Palermo di chiudere la prima frazione con un ampio margine di vantaggio.
Nella ripresa le rosanero continuano a spingere. Dragotto firma una doppietta con le reti al 48’ e al 56’, poi vanno a segno Cancilla al 62’, Di Salvo al 71’ e Cracchiolo all’82’, completando una goleada che certifica la superiorità del Palermo per tutti i novanta minuti.
Un successo netto che conferma il buon momento del Palermo Women e dà ulteriore slancio al cammino nel Girone D.