Palermo, offerti 4 milioni al Pisa per Tramoni. I dettagli

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 25, 2026
palermo bari serie b 2-0 (1) Osti

Dopo una lunga fase di acquisti, il Pisa è pronto anche a cedere. E non si tratta di un’uscita marginale. Come riportato da Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com, il club toscano sta definendo in queste ore l’addio di Matteo Tramoni, uno dei protagonisti della cavalcata in Serie A con Filippo Inzaghi.

Secondo quanto raccolto ancora da Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com, il centrocampista offensivo classe 2000 è un obiettivo concreto del Palermo, con Inzaghi che sta spingendo con decisione per riabbracciare il suo pupillo. I rosanero, nei giorni scorsi, avevano messo sul tavolo un’offerta da 3 milioni di euro più bonus, ma nelle ultime ore avrebbero rilanciato arrivando a 4 milioni.

Il Pisa, però, non intende fermarsi. Come spiega Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com, la società nerazzurra punta a monetizzare ulteriormente dalla cessione e lavora per portare la proposta complessiva tra i 4,5 e i 5 milioni di euro, cifra che permetterebbe di chiudere definitivamente l’operazione.

Il valore di Tramoni è confermato anche dai numeri. In questa stagione, tra campionato e Coppa Italia, il fantasista ha collezionato 22 presenze, arricchite da 2 gol e 2 assist. Ben diverso il bottino dello scorso anno in Serie B, quando Tramoni, sempre sotto la guida di Inzaghi, ha totalizzato 26 presenze, 13 reti e 3 assist, risultando uno dei giocatori decisivi per la promozione del Pisa.

Come sottolinea ancora Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com, le prossime ore saranno decisive: il Palermo è pronto ad affondare il colpo, mentre il Pisa valuta la miglior soluzione possibile per chiudere una cessione che potrebbe rappresentare una delle operazioni più rilevanti di questa finestra di mercato.

