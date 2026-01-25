Bari, ripresa immediata: venerdì al San Nicola arriva il Palermo

Rientrato nella notte dopo la vittoria di Cesena, il Bari di Moreno Longo è tornato subito al lavoro questa mattina per iniziare la preparazione in vista della sfida contro il Palermo, anticipo della 22ª giornata, in programma venerdì 30 gennaio alle 20:30 allo stadio San Nicola.

La seduta odierna si è svolta sul terreno dell’impianto barese ed è stata suddivisa in due gruppi: i giocatori impiegati dal primo minuto a Cesena hanno svolto lavoro di scarico tra campo, palestra e fisioterapia, mentre il resto della rosa ha alternato esercitazioni atletiche a intensità crescente, lavoro tecnico e partitelle a ranghi misti su porzione di campo.

Per la giornata di domani è prevista una seduta pomeridiana, con Longo che continuerà a preparare la gara contro i rosanero dopo i segnali positivi arrivati dall’ultima trasferta.