Tuttosport: “Palermo, Pohjanpalo rilancia la speranza”

Il Palermo vince ancora, soffrendo ma colpendo nel momento giusto. Contro il Padova arriva un successo pesante, l’ennesimo di misura, che consente ai rosanero di riavvicinarsi alle squadre di testa e di confermare una continuità finalmente solida. Come racconta Luigi Butera su Tuttosport, è una vittoria di “corto muso”, simile a quella ottenuta due settimane fa contro la Sampdoria, ma altrettanto preziosa.

A decidere il match è ancora Pohjanpalo, al dodicesimo centro stagionale, sempre più leader offensivo del Palermo. Secondo quanto sottolineato da Luigi Butera su Tuttosport, si tratta del quarto successo consecutivo al Barbera senza subire gol, un dato che non si registrava dal 1996, oltre al sesto risultato utile di fila in campionato.

La serata del Renzo Barbera è stata impreziosita anche dal clima sugli spalti. Come evidenzia ancora Luigi Butera su Tuttosport, toccanti i cori iniziali e finali tra le tifoserie gemellate e soprattutto il lungo applauso tributato a Matteo Brunori, destinato alla Sampdoria. Il capitano lascia Palermo senza essere sceso in campo, ma il saluto finale resterà uno dei momenti più emotivi della stagione.

Sul piano tattico, Inzaghi ha dovuto fare i conti con una vera emergenza difensiva, superata con soluzioni adattate: Veroli schierato a destra e Peda al centro. Dall’altra parte Andreoletti rinuncia a Crisetig e rilancia Harder. La partita fatica inizialmente a decollare, con molti errori tecnici e gioco spezzettato, come racconta Luigi Butera su Tuttosport, ma il Palermo cresce affidandosi soprattutto alla corsia sinistra, dove Augello spinge con continuità e Ceccaroni si accentra per creare superiorità numerica.

Il vantaggio arriva al 38’: Palumbo recupera palla e guida il contropiede, poi rifinisce per Pohjanpalo che, lasciato tutto solo in area, supera Sorrentino con facilità. È il quinto assist stagionale per Palumbo e il dodicesimo gol del finlandese. Il Padova reagisce con personalità e va vicino al pareggio prima dell’intervallo con Fusi, ma trova un Joronen decisivo.

Nella ripresa il copione non cambia: il Padova prova a spingere, il Palermo stringe i denti e gestisce. Come conclude Luigi Butera su Tuttosport, i rosanero dimostrano di saper soffrire e portano a casa tre punti che valgono moltissimo nella corsa alla Serie A.