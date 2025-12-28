Palermo-Padova 1-0, Jesse Joronen eletto Player of the Match dai tifosi

Il protagonista assoluto di Palermo-Padova 1-0 è stato Jesse Joronen. Al termine della gara del Renzo Barbera, vinta di misura dai rosanero, il portiere finlandese è stato eletto Player of the Match direttamente dai tifosi del Palermo attraverso l’app ufficiale della società rosanero.

Una scelta che certifica quanto visto in campo: Joronen è stato determinante nel blindare la porta del Palermo, firmando interventi decisivi soprattutto nei momenti più delicati della gara. Nel primo tempo ha negato il gol al Padova con una parata ravvicinata su Fusi, mentre nella ripresa si è superato sulla punizione di Buonaiuto, mantenendo il risultato sull’1-0 fino al triplice fischio.

Il riconoscimento assegnato dai tifosi tramite l’app ufficiale del Palermo FC arriva al termine di una prestazione di grande affidabilità, maturità e leadership, in una serata resa ancora più complessa dalle numerose assenze nel reparto difensivo. Ancora una volta, Joronen si è confermato una delle certezze della squadra di Filippo Inzaghi, contribuendo in modo diretto al sesto risultato utile consecutivo e alla quarta vittoria di fila al Barbera senza subire gol.

Un premio che assume un valore particolare perché scelto dalla gente rosanero, che ha voluto premiare il portiere finlandese per una gara giocata con personalità, concentrazione e spirito di sacrificio. Palermo chiude così l’anno con una vittoria pesante e con un leader silenzioso tra i pali, sempre più centrale nel progetto tecnico.