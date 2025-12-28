Gazzetta dello Sport: “Palermo-Padova 1-0. Palumbo è il migliore, le pagelle”
Di seguito le pagelle di Palermo-Padova 1-0, gara valida per la 18ª giornata del campionato di Serie B e disputata allo stadio Renzo Barbera. Voti e giudizi sono tratti dalla Gazzetta dello Sport, a firma di Fabrizio Vitale, che ha premiato Palumbo come miglior giocatore dell’incontro.
PALERMO (3-4-2-1)
Joronen 7
Veroli 6
Peda 6
Ceccaroni 6 (dal 40’ s.t. Giovane s.v.)
Gyasi 6 (dal 20’ s.t. Pierozzi 6)
Segre 6,5
Ranocchia 6 (dal 40’ s.t. Blin s.v.)
Augello 6,5
Palumbo 7 (dal 20’ s.t. Gomes 6)
Le Douaron 5,5 (dal 15’ s.t. Vasic 6)
Pohjanpalo 7
Panchina: Gomis, Bardi, Brunori, Nicolosi, Corona
Allenatore: Inzaghi 6,5
PADOVA (3-5-2)
Sorrentino 6
Belli 6 (dal 39’ s.t. Baselli s.v.)
Sgarbi 5,5
Perrotta 6,5
Capelli 6
Fusi 6
Harder 6 (dal 28’ s.t. Buonaiuto 6,5)
Varas 6 (dal 39’ s.t. Di Maggio s.v.)
Barreca 6,5
Gomez 6 (dal 39’ s.t. Silva s.v.)
Bortolussi 5,5 (dal 24’ s.t. Seghetti 5,5)
Panchina: Mouquet, Fortin, Crisetig, Boi, Ghiglione, Villa, Faedo
Allenatore: Andreoletti 6
TOP – PALUMBO (7)
Secondo la Gazzetta dello Sport, Palumbo è il migliore in campo:
«Avvia l’azione e poi la rifinisce per il gol, gioca ovunque e aiuta anche in difesa».