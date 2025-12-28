Gazzetta dello Sport: “Palermo-Padova 1-0. Palumbo è il migliore, le pagelle”

Di seguito le pagelle di Palermo-Padova 1-0, gara valida per la 18ª giornata del campionato di Serie B e disputata allo stadio Renzo Barbera. Voti e giudizi sono tratti dalla Gazzetta dello Sport, a firma di Fabrizio Vitale, che ha premiato Palumbo come miglior giocatore dell’incontro.

PALERMO (3-4-2-1)

Joronen 7

Veroli 6

Peda 6

Ceccaroni 6 (dal 40’ s.t. Giovane s.v.)

Gyasi 6 (dal 20’ s.t. Pierozzi 6)

Segre 6,5

Ranocchia 6 (dal 40’ s.t. Blin s.v.)

Augello 6,5

Palumbo 7 (dal 20’ s.t. Gomes 6)

Le Douaron 5,5 (dal 15’ s.t. Vasic 6)

Pohjanpalo 7

Panchina: Gomis, Bardi, Brunori, Nicolosi, Corona

Allenatore: Inzaghi 6,5

PADOVA (3-5-2)

Sorrentino 6

Belli 6 (dal 39’ s.t. Baselli s.v.)

Sgarbi 5,5

Perrotta 6,5

Capelli 6

Fusi 6

Harder 6 (dal 28’ s.t. Buonaiuto 6,5)

Varas 6 (dal 39’ s.t. Di Maggio s.v.)

Barreca 6,5

Gomez 6 (dal 39’ s.t. Silva s.v.)

Bortolussi 5,5 (dal 24’ s.t. Seghetti 5,5)

Panchina: Mouquet, Fortin, Crisetig, Boi, Ghiglione, Villa, Faedo

Allenatore: Andreoletti 6

TOP – PALUMBO (7)

Secondo la Gazzetta dello Sport, Palumbo è il migliore in campo:

«Avvia l’azione e poi la rifinisce per il gol, gioca ovunque e aiuta anche in difesa».