Tuttosport: “Palermo-Padova 1-0. Le pagelle”
Di seguito le pagelle di Palermo-Padova 1-0, gara valida per la 18ª giornata di Serie B, disputata al Renzo Barbera e decisa dal gol di Pohjanpalo. I voti sono attribuiti da Luigi Butera di Tuttosport.
PALERMO (3-4-2-1)
Joronen 7
Veroli 6.5
Peda 6.5
Ceccaroni 6.5 (39’ st Giovane n.g.)
Gyasi 6 (20’ st Pierozzi 6)
Segre 6.5
Ranocchia 6.5 (39’ st Blin n.g.)
Augello 6.5
Palumbo 6.5 (20’ st Gomes 6)
Le Douaron 6 (15’ st Vasic 6)
Pohjanpalo 7
Allenatore: Inzaghi 7
PADOVA (3-5-2)
Sorrentino 6.5
Belli 6 (39’ st Silva n.g.)
Sgarbi 6
Perrotta 6.5
Capelli 5.5
Fusi 6.5
Harder 5 (28’ st Bonaiuto 6)
Varas 6 (39’ st Di Maggio n.g.)
Barreca 6
Bortolussi 6 (21’ st Seghetti 5.5)
Gomez 6 (39’ st Baselli n.g.)
Allenatore: Andreoletti 6
Arbitro
Piccinini (Forlì) 6