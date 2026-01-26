Serie A: al “Bentegodi” l’Udinese cala il tris, Verona battuto 3-1. La classifica aggiornata

Arriva un grande vittoria dell’Udinese, che espugna il “Bentegodi” battendo con il risultato di 3-1 il Verona. Porta a casa tre punti importanti per la classifica la formazione di mister Runjaic, dopo aver messo in campo un ottima prestazione.

Dopo i primi 20 minuti di studio, a sbloccare il match è la formazione ospite: Zemura allarga per Atta, che si sposta il pallone sul destro e calcia a giro, trovando la deviazione decisiva di Slotsager che spiazza Perilli.

Non si fa attende la risposta della formazione di Paolo Zanetti, che tre minuti più tardi trova la rete che riporta il risultato in parità: Sarr va via sulla destra e crossa al centro dell’area per Orban, che controlla, protegge il pallone dal ritorno di Kristensen e Solet e batte Okoye sul primo palo.

Nella ripresa sono i bianconeri a portarsi nuovamente in vantaggio: Zanoli, dall’interno dell’area, fa partire un bellissimo tiro di collo-esterno destro e manda il pallone sotto l’incrocio dei pali. Al 67′ arriva la rete che chiude il match di Davis che, dopo un uno due con Atta, controlla e calcia fortissimo sotto la traversa.

Con questi tre punti l’Udinese sale al decimo posto in classifica, raggiungendo quota 29 punti. Resta ultimo il Verona, fermo a soli 14 punti. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

Inter – 52

Milan – 47

Roma – 43

Napoli – 43

Juventus – 42

Como – 40

Atalanta – 35

Bologna – 30

Lazio – 29

Udinese – 29

Sassuolo – 26

Cagliari – 25

Genoa – 23

Cremonese – 23

Parma – 23

Torino – 23

Lecce – 18

Fiorentina – 17

Pisa – 14

Verona – 14