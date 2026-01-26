Serie C girona A: poker del Vicenza sul Cittadella, vince 2-0 l’Inter U23 a Lecco. La classifica aggiornata

Si concludono i posticipi della 23a giornata del girone A del campionato di Serie C, ricchi di gol ed emozioni. Continua a vincere la capolista Vicenza, che si aggiudica con il risultato di 4-1 il derby veneto contro il Cittadella.

Un primo tempo dominato da parte dei biancorossi, che riesco a sbloccare il risultato soltanto nei minuti di recupero grazie alla rete di Pellizzari. Ad inizio ripresa arriva la reazione dei granata, che riportano il risultato in parità grazie alla rete firmata su rigore da Anastasia.

I padroni di casa non ci stanno e al 55′ si riportano avanti grazie al tiro dagli 11 metri trasformato da Stuckler. Nel finale arrivano anche le reti di Caferri al 77′ e Alessio al 82′, che chiudono definitivamente il match e regalano i tre punti al Vicenza.

Espugna Lecco invece l’Inter U23, che si aggiudica l’incontro con il risultato di 2-0. Dopo un primo tempo con nessun gol e poche emozioni , al 52′ i nerazzurri si portano avanti con la rete di Kamate. A chiudere l’incontro la rete al 73′ dell’ex Palermo La Gumina. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

L.R. Vicenza – 59

Lecco – 44

Brescia – 43

Inter U23 – 37

Alcione Milano – 36

Cittadella – 36

Renate – 35

Trento – 34

Giana Erminio – 32

Lumezzane – 29

Pro Vercelli – 29

Novara – 27

Arzignano – 27

Ospitaletto – 26

Dolomiti Bellunesi – 25

AlbinoLeffe – 25

Virtus Verona – 19

Pergolettese – 19

Pro Patria – 12

Triestina – 1

