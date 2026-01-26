Bari, UFFICIALE: arriva Çuni dal Rubin Kazan

Dopo l’arrivo di Esteves dal Pisa, arriva una nuovo acquisto per il Bari prossimo avversario del Palermo. I galletti, attraverso un comunicato tramite i propri profili ufficiali, hanno ufficializzato l’arrivo in prestito con diritto di riscatto dal Rubin Kazan di Marvin Çuni. L’attaccante ha disputato questa prima metà di stagione con la maglia della Sampdoria e adesso è pronto a questa nuova avventura in biancorosso.

Di seguito il comunicato del club:

“SSC Bari comunica di aver acquisito dall’FK Rubin Kazan, con la formula del prestito con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore classe ’01 Marvin Çuni (10.07.01, Freising, Germania); l’attaccante di nazionalità albanese vestirà la maglia numero ’90’ e sarà da subito a disposizione di mister Longo. Benvenuto Marvin !”

 

