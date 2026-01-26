Spezia, trovato l’accordo con il Sassuolo per Skjellerup
Continua a muoversi il mercato dello Spezia, alla ricerca di un rinforzo in attacco da mettere a disposizione di mister Roberto Donadoni per raggiungere l’obiettivo salvezza in vista della seconda metà di stagione.
Infatti, secondo quanto riportato da “Cittadellaspezia.com”, i bianconeri avrebbe trovato l’accordo totale con il Sassuolo per l’arrivo in prestito sino al giugno del centravanti Lars Skjellerup, ma non è ancora però arrivata la definitiva fumata bianca.
Classe 2002, Skjellerup ha trovato pochissimo spazio in questo inizio stagione con i neroverdi, che però non lo lasceranno partire prima di aver ritrovato un sostituto da mettere a disposizione di mister Grosso. I liguri sono dunque adesso costretti ad attendere i prossimi movimenti del Sassuolo per riuscire a portare l’attaccante danese alla corte di Donadoni.