Serie A: al “Bentegodi” vanno al riposo sul risultato di 1-1 Verona e Udinese

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 26, 2026
Screenshot 2026-01-26 213125

Al “Bentegodi”, primo tempo equilibrato nel match tra Verona e Udinese. che termina con un gol per parte. Dopo i primi 20 minuti di studio, a sbloccare il match è la formazione ospite: Zemura allarga per Atta, che si sposta il pallone sul destro e calcia a giro, trovando la deviazione decisiva di Slotsager che spiazza Perilli.

Non si fa attende la risposta della formazione di Paolo Zanetti, che tre minuti più tardi trova la rete che riporta il risultato in parità: Sarr va via sulla destra e crossa al centro dell’area per Orban, che controlla, protegge il pallone dal ritorno di Kristensen e Solet e batte Okoye sul primo palo. Vanno dunque al riposo sul risultato di 1-1 le due compagini.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

6742-t0a9zihLo6goLQRfzzu4

Bari, UFFICIALE: arriva Çuni dal Rubin Kazan

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 26, 2026
529dd95298f310cb1439c732b144cde9-18393-oooz0000

Spezia, trovato l’accordo con il Sassuolo per Skjellerup

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 26, 2026
Screenshot 2026-01-26 213125

Serie A: al “Bentegodi” vanno al riposo sul risultato di 1-1 Verona e Udinese

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 26, 2026
622412463_18408126190193503_1760422054532789844_n

Serie C girone A: avanti 1-0 il Vicenza sul Cittadella, pari a reti bianche tra Lecco e Inter U23 dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 26, 2026
ALT_5966_3736528

Bari, contatti con il Mantova per Mantovani

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 26, 2026