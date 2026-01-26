Serie A: al “Bentegodi” vanno al riposo sul risultato di 1-1 Verona e Udinese

Al “Bentegodi”, primo tempo equilibrato nel match tra Verona e Udinese. che termina con un gol per parte. Dopo i primi 20 minuti di studio, a sbloccare il match è la formazione ospite: Zemura allarga per Atta, che si sposta il pallone sul destro e calcia a giro, trovando la deviazione decisiva di Slotsager che spiazza Perilli.

Non si fa attende la risposta della formazione di Paolo Zanetti, che tre minuti più tardi trova la rete che riporta il risultato in parità: Sarr va via sulla destra e crossa al centro dell’area per Orban, che controlla, protegge il pallone dal ritorno di Kristensen e Solet e batte Okoye sul primo palo. Vanno dunque al riposo sul risultato di 1-1 le due compagini.