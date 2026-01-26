Serie C girone A: avanti 1-0 il Vicenza sul Cittadella, pari a reti bianche tra Lecco e Inter U23 dopo i primi 45
Sono appena terminati i primi tempi dei posticipi della 23a giornata del girone A di Serie C. Al “Menti” Va al riposo in vantaggio sul risultato di 1-0 il Vicenza sul Cittadella, dopo un primo tempo dominato da parte dei biancorossi.
Padroni di casa che hanno avuto per la maggior parte del tempo il pallino del gioco in mano, terminando la prima frazione di gioco con il 69% di possesso palla. Il gol che sblocca il risultato arriva nei minuti di recupero, con Pellizzari che manda al riposo in vantaggio la squadra di mister Fabio Gallo.
Pari a reti bianche anche nel match tra Lecco e Inter U23 dopo i primi 45 minuti. Un primo tempo con poche emozione da entrambe le parti, in cui le due squadre non sono andate mai veramente vicine a sbloccare il risultato. Il match si deciderà nella seconda metà di gara.