Bari, contatti con il Mantova per Mantovani

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 26, 2026
ALT_5966_3736528

In vista della seconda metà di stagione, continua a muoversi sul calciomercato il Bari, che sta provando a mettere a disposizione di Moreno Longo un nuovo rinforzo nel reparto difensivo.

Infatti, secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, i galletti starebbero trattando con il Mantova per portare in Puglia il difensore, Valerio Mantovani. Le parti starebbero lavorando per chiudere l’operazione con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Classe 96′, Mantovani ha trovato pochissimo spazio in questo inizio di stagione con i lombardi, anche a causa di un brutto infortunio al polpaccio, collezionando soltanto 7 presenze in campionato. Per lui quello al Bari sarebbe un ritorno, dopo aver giocato con i biancorossi nella stagione 2024/25.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

6742-t0a9zihLo6goLQRfzzu4

Bari, UFFICIALE: arriva Çuni dal Rubin Kazan

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 26, 2026
529dd95298f310cb1439c732b144cde9-18393-oooz0000

Spezia, trovato l’accordo con il Sassuolo per Skjellerup

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 26, 2026
Screenshot 2026-01-26 213125

Serie A: al “Bentegodi” vanno al riposo sul risultato di 1-1 Verona e Udinese

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 26, 2026
622412463_18408126190193503_1760422054532789844_n

Serie C girone A: avanti 1-0 il Vicenza sul Cittadella, pari a reti bianche tra Lecco e Inter U23 dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 26, 2026
ALT_5966_3736528

Bari, contatti con il Mantova per Mantovani

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 26, 2026