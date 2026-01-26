Bari, contatti con il Mantova per Mantovani
In vista della seconda metà di stagione, continua a muoversi sul calciomercato il Bari, che sta provando a mettere a disposizione di Moreno Longo un nuovo rinforzo nel reparto difensivo.
Infatti, secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, i galletti starebbero trattando con il Mantova per portare in Puglia il difensore, Valerio Mantovani. Le parti starebbero lavorando per chiudere l’operazione con la formula del prestito con diritto di riscatto.
Classe 96′, Mantovani ha trovato pochissimo spazio in questo inizio di stagione con i lombardi, anche a causa di un brutto infortunio al polpaccio, collezionando soltanto 7 presenze in campionato. Per lui quello al Bari sarebbe un ritorno, dopo aver giocato con i biancorossi nella stagione 2024/25.