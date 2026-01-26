Pisa, Inzaghi frena il docufilm sulla promozione

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 26, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (5) inzaghi

Bisognerà ancora aspettare per l’uscita del nuovo docufilm del Pisa sulla promozione in Serie A della scorsa stagione. Il prodotto, che sarà prossimamente disponibile per le piatteforme di Netflix e Prima Video, avrebbe bisogno di ancora alcune riprese aggiuntive prima della definitiva pubblicazione, con la vicenda che vede protagonista l’attuale allenatore del Palermo, Filippo Inzaghi.

L’ex allenatore dei toscani infatti, secondo quanto riportato da “QuiNewsPisa.it”, non avrebbe ancora rilasciato la liberatoria per comparire nella pellicola e farsi intervistare, dopo mesi di trattative sui diritti di immagine. Inzaghi non ha ancora rilasciato l’intervista che racconta della promozione in Serie A dello scorso anno.

Le due parti starebbero continuando a trattare sulla base di una proposta economica legata ai diritti di immagine, ma la società nerazzurra non vorrebbe presentare un prodotto privo della presenza del condottiero della scorsa stagione. Dopo che tutti gli altri protagonisti della promozione hanno rilasciato la liberatoria gratuitamente, la situazione con il tecnico rosanero potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

6742-t0a9zihLo6goLQRfzzu4

Bari, UFFICIALE: arriva Çuni dal Rubin Kazan

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 26, 2026
529dd95298f310cb1439c732b144cde9-18393-oooz0000

Spezia, trovato l’accordo con il Sassuolo per Skjellerup

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 26, 2026
Screenshot 2026-01-26 213125

Serie A: al “Bentegodi” vanno al riposo sul risultato di 1-1 Verona e Udinese

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 26, 2026
622412463_18408126190193503_1760422054532789844_n

Serie C girone A: avanti 1-0 il Vicenza sul Cittadella, pari a reti bianche tra Lecco e Inter U23 dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 26, 2026
ALT_5966_3736528

Bari, contatti con il Mantova per Mantovani

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 26, 2026