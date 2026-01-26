Pisa, Inzaghi frena il docufilm sulla promozione

Bisognerà ancora aspettare per l’uscita del nuovo docufilm del Pisa sulla promozione in Serie A della scorsa stagione. Il prodotto, che sarà prossimamente disponibile per le piatteforme di Netflix e Prima Video, avrebbe bisogno di ancora alcune riprese aggiuntive prima della definitiva pubblicazione, con la vicenda che vede protagonista l’attuale allenatore del Palermo, Filippo Inzaghi.

L’ex allenatore dei toscani infatti, secondo quanto riportato da “QuiNewsPisa.it”, non avrebbe ancora rilasciato la liberatoria per comparire nella pellicola e farsi intervistare, dopo mesi di trattative sui diritti di immagine. Inzaghi non ha ancora rilasciato l’intervista che racconta della promozione in Serie A dello scorso anno.

Le due parti starebbero continuando a trattare sulla base di una proposta economica legata ai diritti di immagine, ma la società nerazzurra non vorrebbe presentare un prodotto privo della presenza del condottiero della scorsa stagione. Dopo che tutti gli altri protagonisti della promozione hanno rilasciato la liberatoria gratuitamente, la situazione con il tecnico rosanero potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni.