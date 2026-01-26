Palermo C5, l’uragano Giannola travolge il Pioppo: i rosanero vincono 8-4

Nella diciottesima giornata del girone A di Serie C1 il Palermo Calcio a5, tra le mura amiche del “Pala Don Bosco”, si impone con pirotecnico 8-4 sul Pioppo Futsal.

A firmare il successo per la compagine rosanero il poker di bomber Giannola, la doppietta di Saviano e le reti di Romano e Russo.

Primo Tempo:

Il Palermo C5 parte subito forte e, dopo appena due minuti, trova il vantaggio grazie alla rete di Romano che, perfettamente servito da Miranda, trafigge l’estremo difensore avversario con un preciso diagonale.

La reazione del Pioppo Futsal non tarda ad arrivare: sugli sviluppi di un calcio di punizione La Piana timbra il cartellino per gli ospiti siglando il momentaneo 1-1.

La squadra rosanero non si scompone e torna ad attaccare a testa bassa, forcing offensivo premiato con il nuovo vantaggio, rete del 2-1 firmata da Saviano su assist di Bonanno.

Palermo Calcio a5 assoluto padrone del campo e, prima dell’intervallo, troverà la via della rete altre tre volte: 3-1 siglato da Russo (calcio di rigore), 4-1 messo a segno da Giannola e 5-2 siglato nuovamente da Giannola.

Nel mezzo il gol del momentaneo 4-2 del Pioppo firmato da Lo Giudice.

Si andrà negli spogliatoi col Palermo C5 sopra di tre reti.

Secondo Tempo:

La seconda frazione di gioco inizia con il Pioppo Futsal proiettato in avanti.

Gli ospiti accorciano le distanze, rete del 5-3 siglata da Ferrara.

Partita vibrante, ricca di occasioni da gol, un continuo botta e risposta tra le due squadre.

Il Palermo Calcio a5 rialza subito la testa e trova il momentaneo 6-3 con Saviano (doppietta per lui) che deposita la sfera in rete con un sublime pallonetto.

Il Pioppo non smette di crederci e trova il 6-4 con Prestigiacomo che, poco prima, aveva fallito un tiro libero.

A porre la parola fine all’incontro ci pensa bomber Giannola che segnerà sia il 7-4 che l’8-4, chiudendo il match con un superlativo poker.

Altra vittoria preziosissima per il Palermo C5 che, grazie ai 3 punti conquistati col Pioppo, sale a quota 44 punti consolidando la seconda posizione in classifica (+6 sull’Agrigento Futsal).