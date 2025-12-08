Settore giovanile e femminile rosanero: tris dell’under 17 alla Lazio, sconfitta per la Primavera
Fine settimana intenso per il settore giovanile e femminile del Palermo, impegnato in numerose competizioni nazionali e regionali. Bilancio complessivamente positivo, con diverse vittorie nette. Attraverso il proprio sito ufficiale il Palermo rende noti i risultati delle gare disputate.
Primavera – Primavera 2, Girone B (11ª giornata)
Escono sconfitti dal campo del Benevento i rosanero di mister Del Grosso. Non basta per il Palermo la rete di Di Mitri che rende meno amaro il risultato, con l’incontro che termina sul risultato di 2-1.
Under 19 femminile Eccellenza – 7ª giornata
Goleada delle rosanero nel match contro il Cus Palermo: incontro terminato sul risultato di 11-1 con 4 reti siglate da Tarantino.
UNDER 17 MASCHILE Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B – Girone C, 12ª giornata
Vittoria netta per il Palermo, che vince in casa della Lazio per 3-0. Per i rosanero a segno La Corte, Gargiulo, Bertolino
Under 16 maschile Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B – Girone C, 11ª giornata
Arriva una pesante sconfitta per i rosanero nel match casalingo contro il Pescara. Il Palermo esce sconfitta con il risultato di 0-6 .
Under 15 maschile Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B – Girone C, 11ª giornata
Arriva la vittoria per il Palermo contro i pari categoria del Pescara. I rosanero si impongono sul risultato di 4-3, a segno Di Simone, N. De Caro, Nastasi, F. De Caro.
UNDER 14 MASCHILE Giovanissimi Professionisti U14 – Gruppo 8, 5ª giornata
Battuta d’arresto per i rosanero, che escono sconfitti per 1-0 dal match casalingo contro il Bari.
UNDER 13 MASCHILE Campionato Giovanissimi Regionale U14 – Girone C, 4ª giornata
Goleada del Palermo nel match contro lo Sporting Villabate, con l’incontro che termina sul risultato di 12-0