Palermo, riprende la preparazione in vista della Sampdoria: il report

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 8, 2025

In vista del prossimo match casalingo contro la Sampdoria, in programma per venerdì alle ore 20.30, è ripresa stamattina a Torretta la preparazione del Palermo guidato da Filippo Inzaghi.

Seduta di scarico in palestra per i calciatori che ieri hanno disputato il match contro l’Empoli. Il resto del gruppo, dopo una fase di riscaldamento, ha effettuato un’esercitazione sul possesso palla e navette abbinate a conclusioni in porta. A concludere l’allenamento small sided games 5 vs 5.

